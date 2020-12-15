Пятилетний воспитанник детского дома лечился в моногоспитале и умер

Появилась информация о детской смерти в вологодском моногоспитале. В соцсетях вологжанин ссылается на источник информации - родственницу-медработника.

В Вологде умер пятилетний мальчик. Ребенок поступил во взрослое отделение из детского дома, его состояние было тяжелым, у него была двусторонняя пневмония. Спасти его не удалось.

Пресс-служба областного Департамента здравоохранения подтвердила факт - «Ребенок с серьезными патологиями лечился в моногоспитале. После получения отрицательного теста был переведен в другое лечебное учреждение. К сожалению, спасти его не удалось».

Информация об общем числе умерших в моногоспиталях в Вологодской области не публикуется. Между тем, это единственные медучреждения, где лечат ковидных больных.