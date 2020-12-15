В Череповце появились деревянные скульптуры грязовецкого мастера

Фигуры грязовецкого мастера доставлены в Соляной сад. ВКонтакте

В Череповце появляются новые фотозоны. В парке КиО для селфи появились деревянные скульптуры — «Черномор» и «Мишка с гармошкой». Их сделал мастер Руслан Кудлай из Грязовца.

Однако они находятся в закрытом на зиму веревочном парке, чтобы выдержать дерево, а установят на постоянное место только весной.

- Мастера нашли в соцсетях почти случайно, его работы нам очень понравились. Планируем заказать еще несколько фигур, — публикует официальный сайт Череповца слова директора культурно-досугового центра «Единение» Марины Солнцевой.

- Помните, сколько деревянных фигур было в городе, когда мы были маленькими? А потом они незаметно пропали. Казалось, что навсегда. А вот и нет! Мы вернем любимых героев из забвения, - не собирается останавливается мэр города Вадим Германов. - В «Лукоморье» Черномор составит компанию ученому коту и русалке. Да, она там тоже на ветвях сидит. Ну а мишка с гармонью — один из брендов страны для любого иностранца — лишним в этой сказке точно не будет.

Скоро в город металлургов привезут еще одну резную фигуру, пообещал мэр.