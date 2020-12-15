В Вытегорском район под лед ушел снегоход

14 декабря в Вытегорском районе, под лед реки Андомы, провалился снегоход. На нем передвигался рыбак - мужчина 1949 года рождения.

К счастью, ему удалось выбраться на берег самостоятельно. Снегоход полностью ушел под воду.

Спасатели АСУНЦ «Вытегра» выехали на место - необходимо было не допустить разлива нефтепродуктов в акваторию Онежского озера.

Водолазы обследовали полынью, обнаружили технику, закрепили рос и вытащили снегоход.

В настоящее время на всей территории Вологодской области выход и выезд техники на лед запрещен.