Вологжан начали прививать от коронавируса

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В Вологодской области о начале массовой добровольной вакцинации сообщил губернатор Олег Кувшинников. Всего собираются привить не меньше трети региона. В минувшие дни в область поступила партия из 1000 доз "Спутника V". Сначала начнут прививать медиков, учителей, соцработников. На втором этапе — работников общественного транспорта, сферы ЖКХ, волонтеров и работников правоохранительных органов.

«В ближайшее время планируется привить 2000 человек, в том числе 1600 медицинских работников, 200 работников образования и 200 соцработников. Первые прививочные пункты уже развернуты: в Вологде — на базе городской поликлиники №1, в Череповце — на базе МСЧ «Северсталь». Далее будет развернуто еще 11 прививочных пунктов (в Череповце — на базе больницы №1 и поликлиники №1)», — объяснила заместитель губернатора.

Записаться на вакцинацию можно будет через колл-центры медучреждений и на портале «К врачу», либо подать заявку на коллективную вакцинацию от организации. Препарат будет завозиться в область два раза в месяц. Вакцина двухкомпонентная — нужно сделать две прививки с интервалом в 21 день. Защитный иммунитет сформируется через 42 дня.