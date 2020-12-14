В Вологде пропала несовершеннолетняя девочка

- Фото: ПСО "Ты не один"

В областной столице пропала 15-летняя София Петухова. В прошлый вторник вечером она ушла по адресу город Вологда, улица Пугачева, 73. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

У девушки половина волос покрашена в коричневый, половина в фиолетовый, стрижка - удлиненное каре. Рост 150 см, глаза серо-голубые. Одета в черный пуховик, черную толстовку с белой надписью «Adidas» на рукаве, черные джинсы и кроссовки.

Имеющим информацию о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

102 — полиция, 8 (911) 505–68–98 волонтеры ПСО "Ты не один".