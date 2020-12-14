Преступная пара крала дорогой алкоголь и перепродавала

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Криминальный дуэт подозревается в кражах из магазинов Шексны. Их вычислили по камерам видеонаблюдения. 23-летняя девушка как минимум в течение двух дней выносила в рюкзаке подарочные наборы элитного алкоголя вместе с 36-летним приятелем.

Краденое они перепродавали уже в областной столице - случайным знакомым. За похищенное им удалось выручить 8,5 тысяч рублей. Криминальной паре грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, стало известно, что они могли быть причастны к краже выпрямителя для волос из ТЦ Вологды.