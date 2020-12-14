Новый моногоспиталь открылся в Великом Устюге

В Великом Устюге на базе Великоустюгской ЦРБ заработал моногоспиталь для ковидных больных. В нем развернуто 25 коек. Ранее больных приходилось везти в моногоспитали Вологды и Череповца: согласно циркулярам, лечение с ковидом возможно только моногоспиталях или в домашних условиях, но категорически запрещено в ЦРБ. Но, как прозвучало на одном из совещаний в областном департаменте, в местном морге уже было вскрыто 17 инфицированных умерших. На сегодняшний день информация по ситуации с коронавирусом в районах в полном объеме не публикуется. Исключение - обнародуется заполняемость коек моногоспиталей.

"С утра в моногоспитале находилось 4 человека, - сообщает глава района Александр Кузьмин на своей странице ВКонтакте. - Сегодня будет переведен еще один тяжелобольной, находящийся на аппарате искусственной вентиляции лёгких..." Моногоспиталь будут укомплектовывать самым необходимым. Здесь до конца года ожидают поставку ещё двух новых аппаратов ИВЛ, дефибрилляторов, новых мониторов, аппарата ЭКГ, 10 инфузионных насосов. В ЦРБ будет своя «горячая линия» в инфекционном отделении для родных и близких пациентов.

Напомним, те, кто проходит лечение от коронавируса в домашних условиях может рассчитывать на ряд бесплатных лекарств. Они назначаются участковым врачом и должны быть доставлены на дом в ближайшее время.