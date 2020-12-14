Пенсионер из Шексны забыл, как заколол соседку

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В поселке Шексна в квартире дома на улице Школьная в минувшие выходные обнаружен труп 34-летней женщины с колото-резаными ранениями. Тело нашел сын хозяина жилплощади. Он рассказал правоохранителям, что пришел утром к отцу - открыл дверь своим ключом. Внутри были следы застолья и тело женщины.

Следователи изъяли ножницы и пять ножей для проведения экспертизы. Ключ от входной двери обнаружен под подушкой пенсионера. 63-летний мужчина задержан. Пояснить причины произошедшего не смог - события не помнит.

На данный момент, ведется расследование. Вологжанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.