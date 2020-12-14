Вологжанин обокрал детдомовца на 281 тысячу рублей 5 лет назад

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В Вологде завершилось расследование уголовного дела по преступлению, совершенному 5 лет назад. 22-летнего местного жителя обвиняют в краже группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Обвиняемый в 2015 году был еще 17-летним подростком. Он взял паспорт своего знакомого детдомовца, зная, что на его банковских счетах есть накопления. Вологжанин предложил другому несовершеннолетнему приятелю, внешне похожему на потерпевшего, совершить хищение денег.

Молодые люди получили банковскую карту по предъявленному паспорту и перевели со счета пострадавшего 100 тысяч рублей. Остальные средства сняли в банкомате. Всего, у 18-летнего выпускника детского дома, получавшему на счет пенсию и алименты, увели 281 тыс. рублей.

Дело направлено в суд, сообщило СУ СК по Вологодской области.