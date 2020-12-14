Зарплата главы Великоустюгского района составит 6 миллионов рублей в год

Фото: Александр Кузьмин ВКонтакте

В Великоустюгском районе принят бюджет на 2021 год. Как сообщает интернет-издание Великий Устюг Инфо, в нем определена зарплата главы района. Она составит 6 миллионов рублей в год, то есть полмиллиона рублей в месяц. При этом мэр самого богатого города региона - Череповца, обойдется налогоплательщикам на треть дешевле.

В 2019 году, согласно опубликованным декларациям, нынешний глава района Александр Кузьмин по доходам уже обогнал мэров двух столиц региона - Вологды и Череповца. Он отчитался за доход в 5,03 миллиона рублей.

Зарплата 500 тысяч в месяц - это пенсия примерно 30 человек. Пока, согласно открытым данным, заработки других глав районов значительно скромнее. Но кто знает, может великоустюгские аппетиты станут примером для остальных, несмотря на пандемию, закрытие бизнесов, негативные явления в экономике?

"Лишь природная скромность и инстинкт самосохранения не позволили Александру Владимировичу выписать себе зарплату больше, чем у губернатора. Финансовая дистанция с Кувшинниковым остается прежней - 600 тысяч в год", - сообщает Великий Устюг Инфо.

К слову, минувшей осенью действующий глава района Александр Кузьмин попал в ДТП, в котором чудом остался жив.

Напомним, дефицит бюджета Великоустюгского района на 2021 год составляет 13,3 миллионов рублей. Объем доходов бюджета - 1 842,0 млн. рублей.