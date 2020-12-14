Недострой у речного вокзала в Вологде могут снести

Администрация Вологды обратилась в суд, требуя признать незаконной кирпичную постройку на берегу реки Вологды в районе речного вокзала.

На заседании 17 декабря будет рассматриваться вопрос о том, соответствует ли здание речного вокзала действующим градостроительным нормативам.

Кроме того, ставится вопрос - возможно ли сохранить вокзал или снести его без заключения компетентной организации, полученного в рамках судебной экспертизы, которая проверит данный объект на соответствие законодательству.

Как известно, строительство велось без разрешения и находится в зоне охраны объектов культурного наследия. Оно не было закончено, несколько лет здание на берегу реки "украшает" одно и красивейших мест древнего города.

Первое заседание суда уже состоялось, правда. со второй попытки - ответчик не сразу появился в суде. Выяснилось что на сносе постройки настаивают также прокуратура города, транспортная прокуратура Вологодской области и Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Но застройщик выступил с ответным иском о признании права собственности на объект. Если суд примет его сторону, постройка будет узаконена.

"Так как это диаметрально противоположные иски, судом вынесено предложение о переносе заседания и рассмотрении сторонами вопроса о назначении экспертизы", - приводит слова заместителя Мэра Вологды, начальник Правового управления Администрации города Романа Трикоза официальный сайт города.