В Вологодской области ожидаются проблемы с телерадиосигналом

Во вторник, 15 декабря, возможны перерывы трансляции телерадиосигнала в Вологде. они будут достаточно кратковременными. Об этом предупреждает Вологодский ОРТПЦ.

Отключения могут произойти ночью - в период с 01:00 до 05:00. Прекратятся эфирные трансляции на каналах: РТРС-1, РТРС-2, Вести-ФМ. Это произойдет в связи с ремонтными работами.

Также отключения возможны и в районах области. Вологодский ОРТПЦ также сообщает, что ремонтные работы на передающих станциях региона будут проходить в период с 14 по 20 декабря. В это время в разных населенных пунктах возможно кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала.