В Вологде ночью горел деревянный дом на улице Герцена

Дом находится на пересечении улиц Герцена и Левичева. wikipedia.org

В ночь на 13 декабря горел деревянный дом в Вологде, на улице Герцена.

В 00 часов 32 минуты пожарным поступило сообщение о возгорании в коридоре на 1 этаже 2-этажного, деревянного, 13-квартирного жилого дома по адресу г. Вологда, ул. Герцена, д. 114. Пожарные выехали для ликвидации пожара и эвакуации людей.

В результате выгорело 5 кв. м. пола, огонь нанес значительные повреждения под лестницей, а также закопчена внутренняя отделка подъезда. Эвакуировано 9 человек. Причиной, по сообщению МЧС, стал поджог. В ликвидации задействованы 6 единиц техники, 15 человек личного состава.