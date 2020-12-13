В Вологде запретили переговариваться на расстоянии

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Переговорные трубы - изюминка обновленного бульвара Пирогова в Вологде, ограждены сигнальными лентами, пользоваться ими не рекомендуется.

Переговорные трубы - устройства для общения на расстоянии, полюбили дети и молодые люди. Но сейчас они огорожены - натянута бело-красная лента.

Это сделано по распоряжению областного Роспортебнадзора: специалисты считают, что такой способ коммуникации может быть небезопасен. Предписание выдано Службе городского хозяйства , они же и развесили предупреждения с просьбой временно воздержаться от общения на расстоянии.