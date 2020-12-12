Бригада браконьеров на Вологодчине сядет на скамью подсудимых

По следу пули определили ружье, из которого стреляли по животному. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Чагодощенском районе под суд пойдет бригада браконьеров. Охотникам грозит срок - до пяти лет колонии.

Уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота», возбужденное в отношении троих местных жителей, расследовано и направлено в суд. ЧП случилось минувшей зимой. В феврале представитель областного охотдепартамента написал заявление в полицию: в нескольких километрах от деревни Пустынь нашли следы браконьеров. Там был убит и разделан лось. Оперативники выехали на место и обнаружили шерсть животного, гильзу, следы обуви и транспортного средства. Было обнаружено дерево со следами пули. Вскоре подозреваемые были установлены. Ими оказались местные жители 60, 49 и 42 лет. Осматривая места их жительства, полицейские обнаружили и изъяли холодное и огнестрельное оружие, а также патроны различного калибра, которые были направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба УМВД области.

По заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Вологодской области лося убили из оружия, изъятого у обвиняемых. Кроме браконьерства, мужчин обвиняют по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На имущество обвиняемых общей стоимостью 2,7 млн рублей наложен арест.