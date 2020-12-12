В Череповце ищут очевидцев столкновения ВАЗ с патрульной машиной ДПС

Стоп-кадр видео Андрея Целковского.

В Череповце в ДТП попал автомобиль ДПС. Авария произошла 11 декабря, в пятницу, в Северном районе. Полиция ищет очевидцев.

Отдел ГИБДД по Череповцу распространяет информацию с просьбой откликнуться пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив здания 45Б по Северному шоссе, тех, кто видел ДТП с участием автомобиля ДПС.

Стоп-кадр видео Андрея Целковского.

Столкновения патрульной «Шкоды Октавия» и ВАЗ-2112 произошло в пятницу, в 17:33. Очевидцы могут позвонить в ГИБДД по телефону: 67–12–50 в Череповце или приехать лично по адресу: Череповец, ул. Промышленная, 2.