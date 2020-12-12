Хоккеисты "Северстали" выиграли четвертый раз подряд

Решающую шайбу закинул Даниил Вовченко. Фото: ХК "Северсталь".

Череповецкая «Северсталь» выиграла у московского «Спартака» в матче Регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. Это четвертая победа подряд.

По признанию главного тренера «Северстали» Андрея Разина, это была жёсткая и нервная игра:" Начало было нервное, потом мы её выровняли. Считаю, что мы очень хорошо играли..."

У череповчан 40 очков и шестое место Западной конференции. Перед паузой на Евротур «Северсталь» проведет ещё один матч: в Череповце пройдет матч с нижегородским «Торпедо».