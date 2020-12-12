Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом на Вологодчине

367 человек за сутки узнали, что они больны.

На Вологодчине за сутки заболело COVID-19 367 человек, вылечилось - 302. Кроме того , 4 человека умерло от коронавируса. За последние сутки 49 человек госпитализировано в моногоспитали.

В общей сложности от коронавируса погиб 281 вологжанин. Напомним, в статистику не входят болевшие ковидом, но скончавшиеся от других заболеваний.

Сегодняшний показатель заболевших за сутки - самый большой прирост за пандемию. С начала регистрации заболевания в регионе переболело коронавирусом 12 057 человек, заболели 16 515 человек. В настоящее время от вируса лечатся более 4 тысяч человек,

Как сообщает мэр Вологды, в областной столице в моногоспиталях лечатся 474 человека, из них средняя степень тяжести - у 410 пациентов, у 64 - тяжелое состояние. 28 человек находятся в реанимации, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает департамент здравоохранения, принято решение приостановить публикацию статистики по районам. Ежедневно публикуется информация лишь по трем направлениям. Общая информация с официального сайта стопкоронавирус.рф, информация по северо-западу от Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), а также информация по загруженности моногоспиталей http://vologda-oblast.ru/coronavirus/aktualnaya-infor..