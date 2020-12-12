В Вологде ночью горел рыбный торговый павильон

Возгорание возникло из-за работающего холодильника.

Ночью в Вологде горел рыбный павильон. ЧП случилось ночью 12 декабря.

В Вологде в 4:47 пожарным поступило сообщение о возгорании: горел торговый павильон по продаже рыбы и морепродуктов на улице Текстильщиков, дом 16. На место выехали две пожарных машины, 8 человек личного состава.

Пожар повредил 6 квадратных метров павильона: выгорел пол и холодильник.

Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.