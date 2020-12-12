В Вологодской области на озере зацвели ледяные цветы

Фото И.С.Хоботов.

Необыкновенное и очень красивое явление природы запечатлели фотографы в Кирилловском районе: на Бородаевском озере появились ледяные цветы.

По словам автора фотографий, такое явление образуется при большой разнице температуры воздуха и воды. Во время мороза более теплая вода кристаллизуется над поверхностью льда.

"Хрупкая красота образуется только во время морозной ночи при большой разнице температуры воздуха и воды. Когда воздух у поверхности льда насыщается влагой, он соприкасается с основными холодными воздушными массами, а затем снова конденсируется на поверхности льда в виде кристаллов",- сообщает группа "Музей фресок Дионисия" в ВКонтакте", опубликовавшая серию фотографий.

К сожалению, цветы недолговечны. Когда температура поверхности ледяного покрова изменится, цветы исчезнут.