Ключи от иномарок вручены пожарным пяти районов Вологодской области

Кроссоверы уже отправились в районы. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В честь 30 – летия МЧС России в Вологде состоялось вручение автомобилей в подразделения надзорной деятельности и профилактической работы. Парк автотехники пополнился пятью современными машинами. Автомобили красного цвета, новенькие Hyundai Creta отправились в Великоустюгский, Грязовецкий, Междуреченский, Кирилловский, Вашкинский и Череповецкий районы.

"Эффективность работы сотрудников Главного управления зависит от оперативности реагирования на пожары и постоянного совершенствования профилактической работы. Поэтому для повышения качества работы и возможности выезда в отдаленные населенные пункты, куда проедет далеко не каждый автомобиль, на Вологодчине постепенно обновляется парк автотехники", - сообщает пресс-служба ведомства. Вручил ключи от иномарок начальникам районных отделов надзорной деятельности и профилактической работы лично заместитель начальника Главного управления Сергей Веретенников. Он выразил уверенность, что новая техника поможет оперативно расследовать причины пожаров и проводить профилактические мероприятия.