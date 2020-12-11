Многодетная семья в Вологодской области осталась без крыши над головой

Дом после пожара мало пригоден для проживания. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Многодетная семья осталась без крова. ЧП случилось 10 декабря в 14 часов 29 минут. Горел частный одноэтажный дом в деревне Глушково Белозерского района. В результате пожара выгорел весь дом - 48 квадратных метров.

В доме жила семья с тремя детьми. По словам экспертов, пожар возник при топе печи. По словам главы семейства, в 14 часов 28 минут ему позвонила жена, сообщив о пожаре. Подъехав к дому, он увидел, что идёт дым, но открытого горения не было видно.

По словам жены, когда она подкидывала дрова в топку, загорелась штора, расположенная на стене напротив.Она попыталась потушить, но не смогла. Пламя быстро распространилось на стену и потолок. Женщина стала спасать ребёнка и звонить мужу.

На место выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Как сообщает группа ВКонтакте "Православное Белозерье", в семье Игнатьевых трое детей, два мальчика - 6 лет и 3.5 лет, а также и годовалая девочка. Начат сбор пожертвований.