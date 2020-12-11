46-летний вологжанин бил и душил жену

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний вологжанин терроризировал семью. Он систематически избивал жену и ребенка, угрожал расправой, если те попробуют жаловаться.

Кошмар в семье начался в августе 2018 года и продолжался до января 2019 года. Следователи могли установить, что 46-летний мужчина не менее 4 раз избивал 3-летнего сына. А во время ссор с женой он ее бил и душил, угрожал убийством. Одно из садистских развлечений изувера - приставить нож к животу женщины.

Как выяснилось, мужчину в 2019 году дважды привлекали к административной ответственности, но насилие в семье продолжалось. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ. Сейчас расследование закончилось, материалы дела переданы для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.