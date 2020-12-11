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Коронавирус Covid-19

В Вологодской области около четырех тысяч активных случаев коронавируса

За сутки заболело еще 365 вологжан
Иван Чухнин
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Несколько дней количество выявленных заболевших стоит на одном уровне.

Несколько дней количество выявленных заболевших стоит на одном уровне.

За последние сутки в Вологодской области выздоровело 137 человек, а заболело 365, умерло 9. Всего с начала пандемии на 11 число в регионе заразилось коронавирусом 16148 человек, выздоровело 11755 человек, То есть активных случаев насчитывается около 4 тысяч.

Всего от коронавируса умерло 277 жителей области. Об этом сообщает федеральный центр.

В Вологодских моногоспиталях в Вологде и Череповце занято 73% коечного фонда. На 14 декабря намечено открытие моногоспиталя в Великом Устюге.