Злоумышленник похитил 40 килограммов медесодержащих запчастей с электровозов

Электровозы прибывали на техобслуживание, а их "раздевали". Это не прошло незамеченным. Сотрудники железной дороги заявили в транспортную полицию.

Вскоре вора вычислили. Им оказался 27-летний вологжанин, который разбирался в технике и знал, что воровать. Вологжанин заботился о безопасности: снимал только те детали, которые не влияют на безопасную эксплуатацию электровозов.

Всего злоумышленник похитил и сдал в металлолом около 40 килограммов медесодеражщих запчастей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ «Кража». Вологжанину грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба линейной вологодской полиции.