Новогодних подарков в вологодских детских садах не будет

Подарок можно заработать, участвуя в конкурсе.

Коронавирусная инфекция вносит поправки в проведение новогодних мероприятий в детских садах. Как стало известно, Новогодние подарки детям в детсадах Вологды централизованно вручать не будут. Решение связано со сложной эпидемической ситуацией.

Руководителям учреждений вместе с родителями предстоит разработать квест по поиску дошкольниками подарков у себя дома. На этом настаивает управления образования города. Но утренники в учреждениях не отменены - они состоятся согласно графику, однако. без присутствия гостей, родителей, фотографов и Деда Мороза со стороны - все будет проводиться силами одной группы.

Кстати, осталось лишь два дня для участия в нашем конкурсе "Новогоднее волшебство": нужно разместить фотографии новогодних поделок или опубликовать стихи, текст новогодней истории или письмо Деду Морозу. Конкурс проходи в сети ВКонтакте, тексты можно разместить ЗДЕСЬ,

Фотографии поделок - ЗДЕСЬ.