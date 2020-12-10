Новый руководитель скорой Вологды слёг после первого рабочего дня

Александр Носов Фото: vk.com

В Вологде 9 декабря коллективу станции скорой помощи им. Турупанова представили нового руководителя - Александра Носова. Он сменил на посту Юрия Маркевича, который занимал должность 16 лет, но был снят.

Однако, после первого рабочего дня главврачу стало плохо. Предположительно, у медика серьезно повысилось давление. Об этом сообщила газета "Премьер", которая получила информацию из собственных источников.

Напомним, Александр Носов ранее руководил территориальным центром медицины катастроф, преподавал судебную медицину и доврачебную помощь в ВИПЭ ФСИН. Медицинское образование получил в Санкт-Петербурге.