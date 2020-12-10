Молодой отец семейства заплатит 100 тысяч рублей за вандализм

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В Череповце вынесли решение по 5 случаю вандализма в отношении скульптуры Купца, расположенной на Советском проспекте. На камеры наблюдения 23 октября попал 23-летний глава молодой семьи Александр Рябов. Мужчина передал своей жене пиво (девушка везла маленького сына в коляске) и с разбега запрыгнул на часть памятника: подставку для книги. Монумент тут же треснул, а вандалы посмеялись и спешно удалились. После установки арт-объекта, место стало приманкой для вандалов, поэтому там установили камеры видеонаблюдения, в отличном качестве зафиксировавшие правонарушение.

Мировой суд сегодня вынес молодому человеку приговор. Дело рассматривалось в особом порядке - мужчина признал свою вину и сообщил, что злого умысла ломать памятник у него не было. Оказалось, что он ранее не был судим и работает тату-мастером. "Я сожалею, что так получилось. Я не ожидал, что он не железный, думал, выдержит, все нормально будет. Хотел сделать селфи... Мне потом угрожали какие-то люди: писали сообщения, говорили, что найдут меня", - поделился череповчанин.

Материальный ущерб от его действий оценили в 70 тысяч рублей. Кроме того, он заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Сама фигура стоит около полумиллиона рублей. Стойку теперь отлили из чугуна.