В Вологодской области за сутки заболело коронавирусом 371 человек и умерло 12

За сутки от коронавируса умерло 12 человек. Статистика умерших с коронавирусной инфекцией не озвучивается

Региональные власти не публикуют статистику по заболевшим новой коронавирусной инфекцией в связи с расхождением статистических данных. Не публикуется статистика и в разрезе районов: жители находятся в полном неведении о ситуации в районе или питаются слухами. Согласно федеральным источникам, за сутки на 10 декабря в Вологодской области выявлен 371 заболевший коронавирусом и лишь треть от этого количества, 120 больных выздоровело. За сутки умерло от коронавируса 12 человек, всего погибших – 268. Эта информация предоставлена по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии, с 10 декабря в Вологодской области выявлено заболевших – 15 783, справились с инфекцией 11 618 человек. Таким образом, активных случаев в области – 3 897.

В России за сутки зафиксирован резкий рост количества заболевших: заболело 27 927 человек, а днём ранее - 26 190.