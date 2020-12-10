Большой пожар произошел в центре Сокола

ЧП случилось на Базарной площади Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Вечером 9 декабря в центре Сокола произошел большой пожар.

ЧП случилось около 9 вечера. В 21 час 14 минут поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании на Базарной площади 5- Б в Соколе. В результате огнем были объяты помещения площадью более 180 квадратных метров.

Пожаром полностью уничтожена кровля и чердачные перекрытия. Повреждена внутренняя отделка. Причиной ЧП, по сообщению пресс-службы МЧС по Вологодской области, стало нарушение правил пожарной безопасности. Там проводились сварочные работы. На ликвидацию пожара выезжало 6 единиц техники, 17 человек личного состава.