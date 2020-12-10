Заболевшим коронавирусом вологжанам выдают бесплатные лекарства

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В Вологодской области бесплатные лекарства поступили во все районы. Об этом журналисты сообщили в областном департаменте здравоохранения. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает о продолжающихся закупках. Как сообщала "Комсомолка". Всего для раздачи больным бесплатных лекарств, проходящим лечение в амбулаторных условиях положено четыре типа лекарств. В условиях дефицита их закупают небольшими партиями. Очередная партия бесплатных лекарств для лечения Covid-19 поступила на уполномоченный склад. Это 10 000 упаковок противовирусного средства, 2 100 пачек антибиотиков. Препараты будут распределены по лечебным учреждениям области в зависимости от количества пациентов. "Медикаменты на склад поступают практически каждый день," - сообщает оперштаб. Лекарства доставляются по месту жительства вологжан после назначения амбулаторного лечения. Медикаменты подбираются в зависимости от особенностей симптоматики и течения заболевания. К примеру, антибиотики – в основном, при ухудшении течения болезни. Пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, лекарства не назначаются. Сообщается, что почти 2 тысячи пациентов с COVID-19 на Вологодчине получили бесплатные лекарства на дому. Стоит задача – выдавать лекарства в день их назначения, чтобы пациент сразу начинал лечение. - Если же врач в день обращения не выдал лекарства, то на следующий день его должен принести фельдшер или медсестра. Также обращаю внимание, что выдается не единый набор лекарств, а индивидуально определенные врачом препараты. В медицинских учреждениях имеется почти двухмесячный запас медикаментов, - заявила замгубернатора Лариса Каманина. Отметим, что в лечении может предусматриваться использование и других лекарственных препаратов, которые бесплатно не выдаются.