Сокольские полицейские вытащили из огня двух мужчин

Лейтенант полиции Александр Кокичев и старший сержант Сергей Огурцов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе Соколе Вологодской области 5 декабря около полуночи на улице Гоголя вспыхнул частный деревянный дом. Впоследствии причиной пожара назовут неосторожное обращение с огнем при курении и распитии спиртных напитков.

Лейтенант полиции Александр Кокичев и старший сержант полиции Сергей Огурцов во время патрулирования заметили дым, сумели спасти из здания двух мужчин и оказали им первую медицинскую помощь. 51-летний хозяин дома не мог ходить из-за отравления угарным газом, но ехать в больницу отказался. Его 46-летний гость госпитализирован в бессознательном состоянии.

Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего один квадратный метр, мужчины почти задохнулись - история могла закончиться трагедией.