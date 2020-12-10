Вологжанка участвует в международном конкурсе красоты

- Фото: vk.com

Уроженка Вологды 23-летняя Таисия Шапкова участвует в международном конкурсе красоты Miss Supranational. Конкуренцию ей составят еще 44 девушки, собранные жюри со всего света. За вологжанку до 21 декабря можно бесплатно отдать свой голос на сайте голосования, а заодно и оценить красавиц с разных концов мира. Таисия расположилась в списке под 29 номером.

Модель призналась, что для нее стало загадкой, как организаторы конкурса ее нашли. Вероятно, помогли развитые в наше время соцсети. Представительница вепской народности оказалась единственной представительницей из России.

Один из самых престижных телевизионных конкурсов красоты для фотомоделей со всех континентов Miss Supranational пройдет в очном формате в 2021 году в Польше. Вологжанка выступит под творческим псевдонимом Тейя Мира.