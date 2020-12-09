В Бабаево иномарка нырнула в реку

- Фото: Областной УГИБДД

В городе Бабаево, что на западе Вологодской области, 9 декабря местные жители, идущие утром на работу, обнаружили под подвесным мостом иномарку. У перевернувшегося «Хендай Соляриса» из реки Колпь торчали лишь задние колеса.

Оказалось, что в 3 часа ночи произошло ДТП: водитель не вошел в поворот и слетел в водоем. В машине сработала тревожная кнопка, установленная по программе ГЛОНАСС. Экстренным службам поступил автоматический сигнал о ЧП. Об этом сообщила пресс-служба областного ГИБДД.

Машина проломила лёд, но водителю и пассажиру удалось выбраться из транспортного средства самостоятельно. Однако об этом стало известно не сразу. Водолазы до утра искали пострадавших на дне реки. Личности участников аварии устанавливаются.