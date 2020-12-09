40-летний вологжанин избил 7-летнего ребенка и отобрал его деньги

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В Грязовецком районе осужден 40-летний местный житель за грабеж ребенка с применением насилия. Следствие и суд установили, что 7 июня днем нетрезвый подозреваемый напал на незнакомого 7-летнего мальчика у продуктового магазина. Мужчина потребовал у ребенка деньги, а после отказа трижды больно ударил его кулаком в плечо, затем открыто забрал чужую наличность.

Вечером того же дня в магазине мальчик указал своей матери на нападавшего. Тогда грабитель снова вырвал деньги из рук ребенка и скрылся. Всего мужчина успел похитить 450 рублей.

Правоохранители выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения, а в этот раз даже напал на малолетнего. Суд назначил подсудимому 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.