В Вологде суд обязал предпринимателя снести пристройку у здания XVIII века

Фото предоставлено пресс-службой судов ВО

Арбитражный суд Вологодской области принял решение по иску Комитета по охране объектов культурного наследия. Владелец подвала, размещенного в Вологде, на улице Мира, 6, пристроил в арке Ярмарочного дома конца XVIII века входную группу из коричневого пластика.

Фото предоставлено пресс-службой судов ВО

Правоохранители выяснили, что согласно паспорту объекта культурного наследия пристройка при входе в подвальные помещения исторически не существовала - ответчик возвел ее незаконно. Суд предписал демонтировать сомнительную конструкцию.

Решение суда еще может быть обжаловано в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде.