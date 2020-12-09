Вологжанам рассказали, как будет проходить вакцинация от коронавируса

Кадр видео с сайта препарата

В Вологодской области прорабатывается порядок вакцинации населения от коронавируса, рассматривается вариант онлайн-записи. В конце ноября 14 медиков череповецкого моногоспиталя привились первым компонентом препарата «Спутник V». Второй компонент они должны принять через 3 недели после первого.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области рассказала, что на данный момент проводится оценка коллективного иммунитета медработников с помощью определения антител. До конца года ожидается поставка тысячи доз для медицинских и социальных работников, педагогов. Вакцинация будет добровольной и по показаниям.

sputnikvaccine.com

На первом этапе массовой вакцинации собираются привить около трети вологжан. Для этого необходимо получить отрицательный тест на коронавирус и на антитела. Дата поступления препарата в регион неизвестна, но о старте вакцинации обязательно заявит губернатор.

По данным департамента здравоохранения, привитые медики не заметили побочных эффектов. Кроме того, в самой вакцине коронавируса нет - через препарат им невозможно заразиться. В его основе лежит хорошо изученная платформа. По заверению ученых, иммунитет против коронавируса после вакцинации намного сильнее, чем у переболевших.