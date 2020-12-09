12 млн рублей потратили в Вологде на стадионы у школ

- Фото: администрация города Вологды

В Вологде подвели итоги 2020 года реализации программы «Народный бюджет ТОС» для спортивных площадок школ. Мэр города вместе с общественниками посетил отремонтированные объекты.

Более 12 миллионов рублей были потрачены на беговые дорожки у школ №5,18,21, хоккейный корт у школ №25 и 33, волейбольный стойки в школе №25, обустроены спортплощадки школ №5, 13, 20, 37 и лицея №32.

- Фото: администрация города Вологды

Стадионами пользуются и школьники, и жители микрорайонов, которые поддерживают свою физическую форму. В следующем году по 1,5 млн рублей будет потрачено на ремонт спортивной площадки в школе №9, ремонт плаца в школе №29, продолжится благоустройство общего стадиона школ №18 и 21.

У школы №12 Вологды в следующем году собираются объединить несколько проектов: 2,5 млн рублей получат от «Народного бюджета ТОС» и губернаторского проекта по ФОКОТам. Планируется обустроить стадион, корт с мягким покрытием, беговые дорожки, ямы для прыжков, баскетбольную и волейбольную площадки

В 2021 году запланированы работы у четырех учреждений образования. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.