Руководству вологодского здравоохранения грозит отставка

- Фото: Правительство Вологодской области

Начальнику областного департамента здравоохранения грозит отставка. "Комсомолка" опубликовала видео, появившееся в группе VologdaDach ВКонтакте, проливающее свет на непрозрачную в регионе тему. Запись сделана на совещании с главврачами лечебных учреждений.

Несмотря на запрет департамента принимать и лечить больных с коронавирусом, некоторые районные больницы все-таки, на момент разговора, оказались с такими пациентами в палатах, реанимациях и инфекционных отделениях, а так же, например, в Великом Устюге, приходилось вскрывать инфицированных умерших.

Как оказалось, чиновники борются за показатели. Вологодская область - единственный регион в стране с "неэффективным использованием коечного фонда". То есть это регион, где больные госпитализируются не на профильные койки. Об этом на совещании заявил заместитель департамента здравоохранения Максим Трусов.

Чиновник сообщил, что ему и начальнику департамента сделаны предупреждения: "Ни Сергей Павлович больше краснеть не будет ни перед губернатором, ни перед Минздравом, я не буду краснеть. Нам уже сказали, что сначала Сергей Павлович, потом я пойдем на улицу..."

С нарушениями приказа вологодские чиновники будут бороться. "Есть маршрутизация, и районные больницы не имеют права лечить больных с коронавирусом", - настаивает Трусов.

Главврачи настойчиво ссылаются, что оставляют лечиться в райбольницах исключительно в интересах больных. На что Трусов потребовал написать объяснительную из-за нарушение приказа и потребовал забрать ковид-пациентов в моногоспиталь. Он пообещал, что "не заплатим вам ни за один случай ковид, с этого дня..."

Напомним, расстояние от восточных районов до моногоспиталя в Вологде - чуть менее 500 километров. Чтобы попасть в моногоспиталь необходим положительный тест ПЦР, но в большинстве райцентров таких лабораторий нет. Власти намерены открыть моногоспиталь в Великом Устюге. Запись сделана до принятия этого решения.