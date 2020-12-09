В Вологодской области создан подпольный моногоспиталь для ковидных больных

ФОТ: стоп-кадр с видео совещания.

В "подпольном моногоспитале" Тотемской районной больницы от коронавируса лечатся 15 человек, а в Великом Устюге уже умерло 17 ковидных больных. Об этом сообщает портал ГородВо, проанализировавший видеозапись с областного совещания ВКС. Как оказалось, областной департамент здравоохранения был не в курсе происходящего. В районах коронавирусные больные проходят лечение вопреки указаниям сверху: врачи делают все, чтобы спасти людей.

В распоряжении портала ГородВо оказалась видеозапись совещания по ВКС департамента здравоохранения с главными врачами центральных районных, городских и областных больниц. Мероприятие вел заместитель начальника департамента здравоохранения Максим Трусов.

В повестке стоял вопрос о лечении и маршрутизации коронавирусных больных в моногоспитали.

Видеозапись свидетельствует, что самодеятельность, а точнее - спасение заболевших на местах, для областных чиновников от медицины стала откровением. Выяснилось, что в Тотемской ЦРБ даже сейчас на лечении находятся 15 больных коронавирусом - ковидные пациенты лежат в боксах в инфекционном отделении.

Это идет в разрез с указаниями областных чиновников - по их планам, коронавирусный больной может лечиться или дома, или в моногоспитале, но ни в коем случае не в ЦРБ.

"У вас вообще не может быть таких пациентов. Ни при каких условиях", — заявил Максим Трусов. Главврач Тотемской ЦРБ Валерий Рычков пояснил, что важнее спасать жизни, чем следовать предписаниям: "К нам везут из соседних районов. Мы принимаем. Везли к нам, потому что моногоспитали были перегружены".

Надо сказать, что из района попасть в монгоспиталь для многих - мечта. Для этого нужен положительный тест на коронавирус, затем требуется результат компьютерной томографии - а во многих районах такой техники просто нет. Кроме того, в районах были случаи, когда массово болели врачи, медики, забор теста откладывался на неопределенное время по разным причинам.

При утяжелении больного, когда на счету каждый час, везти больного за сотни километров в моногоспиталь и КТ, где в очереди можно еще провести некоторое время, это действительно рискованное мероприятие. Поэтому тотемский главврач взял ответственность на себя.

"Нам приходилось с утяжелением состояния больного госпитализировать его в инфекционное отделение. Когда происходило улучшение состояния, необходимости везти его в моногоспиталь уже не было", - пояснил Валерий Рычков. "На сегодняшний день у нас 15 коек занято больными с коронавирусной инфекцией. Мы ждем, когда придет подтверждение диагноза на ковид, а затем просим место в моногоспиталь. Мы должны госпитализировать больных, чтоб они не умирали дома".

Как прозвучало на видеоконференции, великоустюгские медики также опасаются перевозить тяжелых пациентов в Вологду и Череповец — те могут просто не доехать живыми. От Великого Устюга до областной столицы примерно 5 часов езды на машине.

"Вот у вас умрет в Великом Устюге человек с ковидом. А прилетит кому? Департаменту здравоохранения, а не вам", — высказал глубокую озабоченность замначальника департамента здравоохранения Максим Трусов.

"Максим Андреевич, у нас уже умерло 17 пациентов с ковидом, которых мы вскрывали", - открыла глаза на происходящее в регионе врач из Великоустюгской ЦРБ. "У нас 450 километров, мы тяжелых больных везти не можем. Мы, бывает, их сразу на аппарат садим. Давайте тогда вертолет с боксом..."