В Вологодской области замедлилась скорость распространения инфекции

На Вологодчине заболело за минувшие сутки 368 человек, умерло 10, выздоровело 138. В последние дни выявляется стабильное количество заболевших - за счет этого индекс распространения инфекции составил 1,02, что показывает на некоторую стабильность и, возможно, выход на плато. Впрочем, плато может оказаться ложным.

Напомним, на Вологодчине активно регистрировать гибель от коронавируса стали с 21 ноября, до этой даты насчитывалось 74 смерти, а на сегодняшний день - уже 256. На 100 тысяч населения умерло 21, 8 человек.