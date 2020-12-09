В Вологде на территории бывшего Дормаша произошел пожар

Фото: Ната Сучкова.

В центре Вологде. на территории СКДМ 8 декабря в 19 часов 38 минуту произошел пожар. Задымление было видно из разных частей города.

Как сообщает МЧС, возгорание произошло во временном сооружении по адресу: г. Вологда, Набережная ул. 6 Армии, д. 201. Огнем повреждена внутренняя отделка временного сооружения на площади 30 квадратных метров, два кресла и запчасти от автомобиля. Из объяснений работников, стало известно, что работник, мужчина1968 года рождения, неоднократно курил на рабочем месте, что и стало причиной возгорания На тушение пожара выезжали 6 единиц техники, 14 человек личного состава. Пострадавших нет.