У Вологодской станции скорой помощи будет новый руководитель

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Врачей при пандемии поменяли: кресло главврача станции скорой помощи в Вологде займет Александр Носов, руководивший Территориальным центром медицины катастроф региона. Юрий Маркевич освобожден от должности, сообщает газета «Премьер» со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения области.

С началом пандемии, нагрузки на скорую помощь возросли в разы. При этом количество бригад оставалось на прежнем уровне. Время ожидания скорой и экстренной медицинской помощи в Вологде выросло в разы, нормативы зачастую нарушаются. Поисками выхода из создавшегося положения займется новый руководитель.

Юрий Маркевич руководил станцией скорой помощи с 2004 года, он неоднократно избирался депутатом Вологодской городской думы.