Лидер профсоюзов Валерий Калясин скончался в Вологде

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На 74 году жизни скончался руководитель Вологодской областной Федерации профсоюзов Валерий Калясин. Напомним, он также являлся сопредседателем Вологодского регионального штаба ОНФ.

Свои соболезнования родным и близким покойного высказывают многие вологжане. Большая часть жизни Валерия Михайловича была связана с профсоюзами. Валерий Михайлович на посту лидера профсоюзов области проявил себя принципиальным гражданином, патриотом, мудрым руководителем. Он с пониманием относился к каждому человеку, многим он помог и словом, и делом.

Приносим соболезнования родным и близким Валерия Михайловича.