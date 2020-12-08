Огородник из вологодской глубинки выращивал в теплице коноплю

Мужчина выращивал коноплю в самодельной теплице. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как сообщает УМВД области, 41-летний мужчина в теплице на своем огороде выращивал коноплю. Оперативники во время обыска в его доме нашли сухие растения, а в теплице - растущую зелень.

По словам экспертов, всего у жителя Тарногского района было изъято 613 растений конопли и 20,14 граммов марихуаны. Мужчина сознался, что посадил коноплю под зиму, чтобы избежать разоблачения. Как оказалось, если мужчина сам употребляет ли он наркотики, ему грозит административный штраф до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток. Кроме того, в отношении огородника возбуждены уголовные дела, санкции которых значительно суровее - до 8 лет колонии.