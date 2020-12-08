В Вологде и Череповце готовят 400 мест для коронавирусных пациентов

В Вологде массово выписывают пациентов из городской больницы №1 - нужны койки для моногоспиталя. При необходимости больные продолжат лечение в других учреждениях. В освобожденные палаты завозят мягкий инвентарь. Под "расселение" попали городские урология и хирургия.

Информацию подтвердил первый замгубернатора Антон Кольцов. Он назвал цифру: по 200 мест для лечения может при необходимости появиться в стационарах Вологды и Череповца.

Койки должны быть готовы к 15–20 декабря на базе горбольнице № 1 и в Череповце в медсанчасти «Северсталь» в отделениях пульмонологии, кардиологии и неврологии. "Это будут полноценные койки с кислородом», — заверил чиновник.

По прогнозам, именно во второй декаде декабря действующие моногоспитали могут заполниться на 90%. В настоящее время коечный фонд для больных коронавирусом составляет 1460 коек: 810 в областном центре и 650 в Череповце.

В настоящее время монопрофильные госпитали в Вологде и Череповце загружены на 73%. На 7 декабря в моногоспиталях лечилось 1170 пациентов: 542 в Вологде и 628 в Череповце. Большинство из них - пациенты от 18 до 40 лет, пенсионеры старше 65 лет. Детей - всего 11 человек.