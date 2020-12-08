В Вологодской области заболело 367 человек за минувшие сутки

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По данным на 8 декабря, за сутки на Вологодчине выявлено 367 больных коронавирусом. С начала пандемии в области зафиксировано 15044 человека заболевших. Информация предоставлена сайтом стопкоронавирус.рф. За сутки выздоровело - 138.

Сообщается о пяти умерших за последние сутки. Всего от болезни в области с начала пандемии умерло 246 человек.

Вологодская область отказалась от публикации статистики в разрезе муниципальных районов. Непрозрачность ситуации не дают уверенности в объективности представленных цифр.