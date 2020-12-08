Мужчина устроил ночной пожар в доме на улице Конева в Вологде

8 декабря в 03: 38 поступила информация о возгорании на улице Конева, дом 33 в Вологде.

Дым шел из комнаты на втором этаже пятиэтажного дома. На место прибыли 28 человек личного состава и 10 единиц техники.

В комнате огнем поврежден диван и внутренняя отделка комнаты. Из-за задымления пришлось вывести на улицу 20 человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, собственника квартиры лежал на полу у входной двери без сознания. И него отравление угарным газом и ожоги. При этом дверь была не заперта. .

По словам соседей, мужчина систематически злоупотребляет спиртными напитками и курит, а квартира обесточена за неуплату.