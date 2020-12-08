Вологодчина стала 12-м регионом страны, где 31 декабря объявили нерабочим днем

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что рабочий день с 31 декабря будет перенесен на субботу, 26 декабря. Об этом он написал 7 декабря на своей странице ВКонтакте.

Глава региона предложил всем работодателям поддержать эту инициативу. Таким образом Вологодская область стала 12-м регионом, объявившим последний день года выходным.

«Я уверен, что многие из вас эту инициативу поддержат, - сказал Губернатор области. - И в преддверии Нового года мы вместе сделаем все возможное, чтобы подготовиться к празднику».