Двух вологодских полицейских осудят за изуродованного задержанного

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Прокуратура города Вологды сообщила о превышении должностных полномочий двумя сотрудниками (на данный момент бывшими) местной полиции.

Следствие предполагает, что в июле 2020 правоохранители будучи на службе остановили мужчину, который совершил административный проступок. Инцидент произошел у дома №4а по улице Судоремонтной.

Полицейские надели на вологжанина наручники, что было незаконно. В последствии у пострадавшего обнаружилась открытая черепно-мозговая травма. Кроме того, жертва осталась с обезображенным лицом и получила тяжкий вред здоровью.